Filming Italy Sardegna Festival 2023 | su Rai 1 il 15 luglio lo Speciale sull' evento ideato e diretto da Tiziana Rocca

Guida tv di sabato 15 luglio: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 - Tg1 20:35 - Techetechete' 21:25 - 20 anni che siamo italiani 23:55 - Tg1 Sera 00:00 -...Nel nuovo numero del progetto editoriale realizzato in collaborazione con MYmovies la seconda puntata dello speciale Ciné, il racconto del successo dele una prima occhiata all'...Intercettata al nbsp;Sardegna Festival dove è stata giurata, Claudia Gerini parla della famosa scena dicon Carlo Verdone. Ma anche della sua passione per la pista dopo avere guidato ...

Presentata a Cagliari la VI edizione del Filming Italy Sardegna Festival Media Key

La sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, creato da Tiziana Rocca, è protagonista di uno Speciale che andrà in onda su Rai 1 in seconda serata sabato 15 luglio. Rivedremo le star che abbi ...Are you a fan of "White Lotus" We've got the perfect White Lotus vacation guide to Sicily, including filming locations and tours you can take.