Fi | Tajani segretario apre era post Cav con benedizione figli

... in cui il Consiglio nazionale mette in mano ad Antoniole redini di Forza Italia. Non presidente perché di quello - dice - ce n'è e ce ne sarà sempre e solo uno, piuttostocon ...L'ha detto ilnazionale di Forza Italia, Antonio, con le ultime parole interrotte dalla commozione e con gli occhi rossi, dal palco del Consiglio nazionale che l'ha appena eletto ...Una lettera di saluto della famiglia Berlusconi diretta ai partecipanti al Consiglio nazionale di Forza Italia che ha eletto Antoniopro tempore conferma il legame iscindibile di questo partito alla figura del suo fondatore: 'Carissimi, grazie per l'appoggio e la vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà.

Forza Italia, si apre l’era post-Berlusconi. Tajani eletto segretario, non presidente. Commosso legge la lett… la Repubblica

Dunque, il primo giorno ufficiale dell'era post Cavaliere è questo rovente 15 luglio, al Parco dei Principi di Roma, in cui il Consiglio nazionale mette in ...Dunque, il primo giorno ufficiale dell'era post Cavaliere è questo rovente 15 luglio, al Parco dei Principi di Roma, in cui il Consiglio nazionale mette in ...