(Di sabato 15 luglio 2023) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - “Oggi si apre una storia nuova, è l'avvio di un percorso che trae forza, fiducia, ispirazione per il futuro dagli insegnamenti e dai valori che ci ha trasmesso Silvio Berlusconi. Auguri dilavoro ad Antonio Tajani, che saprà certamente onorare la fiducia di cui è stato investito. E auguri a tutti noi, che siamo chiamati a sostenerlo in questo percorso difficile, per il bene stesso di un Paese che ha fortemente bisogno di un partito come il nostro, liberale e riformista". Così Stefania, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. "Silvio Berlusconi ha avuto il grande merito di dare una casa a storie e sensibilità diverse, mettendo insieme culture affini, e non ha mai smesso di valorizzare, per quanto riguarda la mia comunità, gli apporti del socialismo ...

... lamentato onestamente al Quirinale da Giorgio Napolitano in una lettera diffusa per intero dalla stessa Presidenza della Repubblica ad Annaper il decimodella morte del marito ...Oggi il 209°di costituzione dell'Arma dei Carabinieri Il presidente della Repubblica, ... La Costituzione non è un totem Daa D'Alema, da Berlusconi a Renzi, la storia delle riforme ...E nella lunga, dettagliata, accorata lettera non privata ma pubblica, scritta ad Annae diffusa per intero dal Quirinale il 18 gennaio 2010, nel decimodella morte del marito "...

Fi: S. Craxi, 'anniversario Midas sia di buon auspicio' La Nuova Ferrara

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Oggi si apre una storia nuova, è l’avvio di un percorso che trae forza, fiducia, ispirazione per il futuro dagli insegnamenti e dai valori che ci ha trasmesso Silvio Berlu ...A casa Craxi, in Route El Fawara, dove ora davanti passa una superstrada ... Filippo lo conobbi lì, in occasione del diciassettesimo anniversario della morte dello statista socialista. Ci scambiammo ...