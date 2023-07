Fi | Bernini | ' su Tajani sostegno unanime | programmati per andare avanti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Sarà un. Forza Italia è stata programma per, Antonioè da sempre la persona più vicina a Silvio Berlusconi, più autorevole, alta in grado, che gestisce saldamente da sempre in maniera straordinariamente efficace i dossier europei". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria, arrivando al Consiglio Nazionale. "Forza Italia andràsulla base di quello in cui noi abbiamo sempre creduto e su cui abbiamo avuto la fiducia dei nostri elettori, amore per la politica, rispetto per chi ha creduto in noi, il coraggio di portarefino in fondo le nostre idee, alcune delle quali come la riforma della giustizia devono essere ancora fatte, la ...