Ferrero su cessione Sampdoria ' nessun accordo scritto'

(Di sabato 15 luglio 2023) "Non c'è alcun, soltanto la mia dichiarazione a Telenord in cui confermo di avere ceduto laa Radrizzani e gli faccio un in bocca al lupo". Proprio all'emittente televisiva ...

Sono stato rimbalzato e anche attaccato dai tifosi delle due squadre perché attribuiscono a me la responsabilità del quasi fallimento della Sampdoria - ha detto- , mentre io in realtà l'ho

"Non c'è alcun accordo scritto, soltanto la mia dichiarazione a Telenord in cui confermo di avere ceduto la Sampdoria a Radrizzani e gli faccio un in bocca al lupo". (ANSA) ...Cessione Sampdoria, Ferrero contesta a Radrizzani il mancato pagamento dei concordati. La palla passa al nuovo presidente: tribunale o accordo con l'ex propriet ...