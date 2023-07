Commenta per primo L' Inter guarda in casa: secondo A Spor , c'è un fortissimodei nerazzurri per Ferdi Kadioglu , esterno classe '99 valutato almeno 20 milioni di euro .Commenta per primo Non c'era solo Arda Guler fra i talenti delcorteggiati dai top club europei. Anche Ferdi Kadioglu , esterno a tutto campo classe ...in Turchia l'Inter è in forte...All'estero c'è l'interesse del. Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le notizie 12 luglio 2023

Fenerbahce, pressing su Cuadrado | Mercato Calciomercato.com

Il Bologna insiste e aspetta una risposta dal laterale del Milan nelle prossime quarantotto ore. Piace lo svedese in forza al Lille. Contatti con il Verona per arrivare al camerunense Hongla.L'Inter guarda in casa Fenerbahce: secondo A Spor, c'è un fortissimo pressing dei nerazzurri per Ferdi Kadioglu, esterno classe '99 valutato almeno 20 milioni di euro.