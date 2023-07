(Di sabato 15 luglio 2023), non si può definire diversamente la situazione vissuta ieri a-Folgarida, dove l’entusiasmo partenopeo è alle stelle. 500 tifosi ad attendere i campioni d’Italia della SSCal loro arrivo, previsto il doppio delle presenze stamane, quando gli azzurri calcheranno per la prima volta il campo di Carciato. Sembrano lontani i tempi dell’estate scorsa, quando attorno alla creatura di De Laurentiis c’erascetticismo. La proiezione incredibile A sorprendere è però il dato relativo alla previsione degli organizzatori: La Gazzetta dello Sport ha infatti svelato che quest’ultimi contano di superare le 100.000 presenze nei 10 giorni di ritiro. Già da stamane, il numero dei napoletani a-Folgarida è aumentato vertiginosamente, con una folla immensa ad ...

Ultime notizie- 'Chi se ne frega degli arabi, facciamo come il.' Fulvio Collovati è intervenuto aa 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...... anche se il più intenso dei contagi è quello dell'agosto - settembre del 1973 a. Nel caso ... difficilmente invece si presenta la. Colera: come si interviene quindi in caso di infezione ...... Gigi D'Alessio festeggia questo traguardo con un concerto ain Piazza del Plebiscito. L'... - IL RITORNO DEL MONNEZZA 21:15 -DA CAVALLO - LA MANDRAKATA - 1 PARTE 22:24 - TGCOM24 BREAKING ...

Febbre Napoli a Dimaro: grande onda azzurra in ritiro! – VIDEO Spazio Napoli

Lo sfogo ironico su Instagram del popolare regista e sceneggiatore cinematografico: “Come dicono a Napoli: E chest’è!'” ...Sin dal mattino acque di una sfumatura di verde tendente al marrone: ipotesi alghe. L’assessore Cosenza: “Nessun inquinamento, l’Arpac ci ha rassicurato”.