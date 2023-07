Famiglia travolta in Cadore | in un video l' inversione prima dell’incidente

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 15 luglio 2023) L'Audi A3 nera di Angelika Hutter che, il 6 luglio in, ha investito unaintera uccidendo tre persone, aveva fattodi marcia pochi minutidell'incidente. La scena è stata mostrata dalle telecamere di sicurezza poste sulla Sr 355 Val Degano a Santo Stefano di, nel Bellunese. Nelle immagini si vede l'auto, guidata dalla 32enne tedesca, girare completamente per immettersi nel senso di marcia che l'ha condotta in via Udine dove poi ha falciato la vita di Mattia Antonello, che avrebbe compiuto 2 anni il 16 luglio, papà Marco di 48 anni, e la nonna materna Maria Grazia Zuin, di 64 anni.