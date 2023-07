Fagiolo Quarantino del Dragone | Slow Food va all’aumento del prezzo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIldi Volturara Irpina è coltivato nei terreni della Piana del, luogo di piccole leggende e suggestioni paesaggistiche di forte impatto. Prezioso almeno quanto il mitico tesoro alla cui custodia fu posta, per l’appunto, la terrifica figura dell’incendiario mostro alato, si alimenta solo ed esclusivamente dell’umidità e delle risorse idriche del suo ambiente. Raccolto a mano, essiccato al sole, battuto col “muillo”, setacciato col “chiurnicchio”, tutte operazioni svolte da contadini di vecchia e nuova generazione con dedizione, è un simbolo identitario, un patrimonio culturale che ha rischiato di scomparire, non riuscendo a competere in un mercato condizionato dalla preponderanza del cibo a basso costo. Nel 2018,ha deciso di tutelarlo ...