Everybody 1-2 Switch Recensione | e ora dove li trovo 100 festaioli?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 15 luglio 2023)1-21-2non è come il suo predecessore, ma ne raccoglie l’eredità più profonda: il desiderio di far divertire sfruttando in modo più “social” possibile le capacità dell’ecosistema Nintendo. Che, nel frattempo, si è aperto al mercato degli Smartphone, per dirne una.1-2TESTATO SU NINTENDO(Disponibile in esclusiva) VOTO: 100 AMICI +Potete usare il gioco anche nelle vostre feste più affollate+Regole semplici e immediate per tutte le età+Costa poco+Si usano i cellulari come controller alternativi -Si usano i cellulari come controller alternativi (preparate tanti cavi di ricarica)-Pochi minigiochi Party Time! Non aspettatevi un titolo ...