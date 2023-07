(Di sabato 15 luglio 2023) Per la giornata in cui si terranno idella piccola, ladi 7 annidopo un incidente in unadel Pavese, il comune di Rozzano (Milano) ha proclamato il. Dopo la decisione dell'amministrazione comunale, nella cittadina èlunedì 17 luglio, in...

Un malore, la corsa in ospedale, ma poi la resa: è morta ladi 7 anni che era stata soccorsa ieri, poco dopo mezzogiorno, alla piscina di Battuda (Pavia) nel Pavese.Amendola, che abitava a Rozzano (Milano) con la sua famiglia, era stata ......al momento della nascita guardano per la prima volta il volto del bambino o della. Ma quali ... ad esempio, Ellie (diminutivo di Eleanor, ovvero Eleonora), Emily in italiano Emilia,che ...Un malore, la corsa in ospedale, ma poi la resa: è morta ladi 7 anni che era stata soccorsa ieri, poco dopo mezzogiorno, alla piscina di Battuda (Pavia) nel Pavese.Amendola, che abitava a Rozzano (Milano) con la sua famiglia, era stata ...

Evelyn, la bambina morta in piscina: funerali e lutto cittadino Today.it

Per la giornata in cui si terranno i funerali della piccola Evelyn, la bambina di 7 anni morta dopo un incidente in una piscina del Pavese, il comune di Rozzano (Milano) ha proclamato il lutto ...Per la giornata in cui si terranno i funerali della piccola Evelyn, la bambina di 7 anni morta dopo un incidente in una piscina del Pavese, Rozzano (Milano) ha proclamato il lutto cittadino.