Escursionisti con attrezzature inadeguate e in difficoltà a 2 300 metri | interviene l’elisoccorso

(Di sabato 15 luglio 2023) MONTAGNA. Super lavoro per i soccorritori nella giornata di sabato con una serie di interventi in Val Brembana.

Escursionisti con attrezzature inadeguate e in difficoltà a 2.300 metri ... L'Eco di Bergamo

Le persone si trovavano a circa 2300 metri di quota e non avevano abbigliamento e attrezzatura adeguati. L'imprudenza può esporre a rischi, quindi è raccomandato fare molta attenzione all'itinerario, ...