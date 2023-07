Esce il 7 Agosto il libro sul Giappone di Andrea Pimpini

Leggi su thegametv

(Di sabato 15 luglio 2023) Il 7“Tra Samuari e Manga: Un’avventura epica nel mondose“, il primodi, fondatore di thegametv.it, spiega: “Verso fine Marzo sono partito per ilper una vacanza in solitaria. E’ stata un’avventura perché comunque sono andato da solo dall’altra parte del mondo, non solo per esplorare ilma anche per scoprire me stesso. Ilè un diario di viaggio: non è solo un raccontare la mia esperienza di viaggio, ma anche dare dei consigli, proporre un itinerario di viaggio, lasciare qualche informazione storica e riportare qualche mito o leggenda sui posti visitati. Sono circa 200 pagine ma ci sono molte immagini scattate da me. Naturalmente il mio ...