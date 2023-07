Equitazione | Global Champions Tour La Coruna 2023 | settimo posto di Lorenzo De Luca su Carlson

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023) Il Grand Prix di La, valido per la decima tappa del, vede il successo al jump-off dell’irlandese Bertram Allen su Pacino Amiro con un netto in 40?61, davanti all’amazzone ellenica Ioli Mytilineou su L’artiste de Toxandra, seconda in 41?21, ed al neerlandese Harrie Smolders su Monaco N.O.P., terzo in 41?75. In casa Italia un binomio aveva ottenuto la qualificazione per il Grand Prix: si classificaDesu, il quale dopo il netto nel tempo sul percorso base, al jump-off incappa in 4 penalità con il crono di 42?25. In vetta alla classifica generale dopo la decima tappa delle quindici in calendario rafforza il primato il neerlandese Maikel van der Vleuten, primo a quota 231, ...