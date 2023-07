Équipe formative territoriali | sta per scadere la domanda di partecipare alla selezione pubblica per 120 docenti

(Di sabato 15 luglio 2023) Caserta. Entro le ore 12 di lunedì prossimo 17 luglio scade l’istanza perprocedura selettivaper la costituzione delleper gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Il concorso è finalizzato all’individuazione di massimo ventida porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale – Unità di missione per il PNRR, e di centoda porre in posizione di esonero dall’esercizio delle attività didattiche. Tali professionalità assicureranno un costante accompagnamento alle scuole per l’attuazione degli investimenti del PNRR, congiuntamente al Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR e con il coordinamento dell’Unità di missione per il ...

Entro le ore 12 di lunedì 17 luglio i docenti interessati a candidarsi per far parte delleterritoriali potranno presentare domanda utilizzando l'apposita istanza POLIS.