ePrix di Roma gara - 1 | incidenti e una conferma | Evans Re nella Capitale

Se la qualifica dell'diè stata scoppiettante, i 25 giri di gara - 1 sono stati tra i più intensi tra quelli corsi dalla Formula E nel 2023. Partono in 21 piloti su 22, perché la McLaren di Hughes, a muro in ...... E - Prix - 1: la cronaca Mitch Evans si conferma il re die vince all'Eur per la terza volta consecutiva: quasi sempre in controllo il pilota della Jaguar, il primo nella storia dell'...A Mitch Evans piace proprio il Circuito dell'EUR, sede dell'didi questo fine settimana. Il neozelandese della Jaguar ha conquistato pole, giro più veloce e vittoria, nonostante una giornata difficile da ogni punto di vista. Evans ha preceduto il ...

Cassidy taglia il traguardo secondo e si conferma leader del Mondiale. Sul podio anche la Maserati di Guenther ...Dopo 100 minuti di attesa dalla prima partenza, l'ePrix di Roma incorona ancora Mitch Evans e Jaguar. Maserati sul podio con Guenther, dietro Cassidy che torna leader del mondiale ...