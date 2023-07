Enrico Brignano chiede scusa a Mario Forte | il cantante neomelodico | «Ha famiglia e figli | lo perdono»

Rispetto a quanto già annunciato , per la serata di giovedì 20 luglio si aggiunge anche la presenza di. Il comico romano alle 21 in Piazza del Popolo presenterà in anteprima per il ...Nelle scorse ore si è scatenata una bufera suche ha fatto imbestialire parecchi napoletani. La vicenda ha coinvolto il cantante neomelodico partenopeo Mario Forte, spesso chiamato ai gender reveal in qualità di special guest. ...C'è lui dietro Fazio, ma anche Maurizio Crozza, Lucia Annunziata, Lilli Gruber, Corrado Formigli, Giovanni Floris, Roberto Saviano, Fabio Volo, Ubaldo Pantani,e Geppi Cucciari. Dieci ...

Enrico Brignano insulta Mario Forte: Pattume, la replica del cantante poi Flora Canto fa chiarezza Fanpage.it

Si impreziosisce il programma di " Umbria Cinema Festival ", la manifestazione alla sua terza edizione, promossa dalla Regione Umbria e dal Comune di Todi, con la direzione artistica, del regista ...Alla soglia dei 50 anni, l'attore ha compreso di avere una lacuna nella sua vita, e si è sfogato sui social. Ecco le sue parole.