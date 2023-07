Emmy Awards 2023 le candidature | Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco conquistano gli States

(Di sabato 15 luglio 2023) L’annuncio delledegliha riservato diverse sorprese, anche nostrane: ecco la lista completa. Gli Oscar della televisione hanno difatti decretato i nomi in lizza per la prossima edizione in gara, tra cui anche due italiani. Ormai da alcuni anni, anche l’Academy of Television Arts & Sciences ha dimostrato una discreta apertura verso i prodotti seriali di produzione non anglofona. È il caso, ad esempio, della scorsa cerimonia di premiazione dei Premi, che ha visto tra i titoli maggiormente acclamati Squid Game. Il survival drama sud-coreano targato Netflix, oltre a riscuotere enorme successo di pubblico, ha difatti conquistato tre statuette a fronte di nove. Ledegli...

... si sono aggiunti anche gli attori), Craig Mazin sembra pronto ad affrontare la nuova avventura e a proseguire la narrazione di uno show che ha ottenuto ben 24 nomination ai prossimi(è ...È probabile che anche i prossimi eventi del settore, inclusi glie i festival cinematografici di Toronto, Telluride e Venezia, potrebbero subire delle variazioni. Quanto durerà Mentre i ...Anno d'oro per Simona Tabasco , l'attrice napoletana candidata agli2023 come 'miglior attrice non protagonista' della serie White Lotus . La gioia sui social: ' fare parte di The White Lotus e lavorare con Mike White, David Bernard, HBO e l'intero cast e ...

Emmy Awards 2023, Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco in nomination per The White Lotus Il Fatto Quotidiano

Lo sceneggiatore e regista parla del processo creativo per l'adattamente del secondo capitolo della fortunata serie videoludica Naughty Dog, confermando di non temere la rabbia di una parte del ...Nel giorno esatto in cui gli attori hanno minacciato di entrare in sciopero nel caso in cui non venga raggiunto un accordo con i grandi studi, e gli sceneggiatori entrano nell’undicesima settimana con ...