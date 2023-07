Emergenza caldo | temperature vicine ai 40° in tutta Italia

(Di sabato 15 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – E’ allarmepraticamente in, con leche oscillano tra i 33° e i 40°C e che sono destinate a salire ancora, raggiungendo valori tra i 35° e i 45°C, addirittura fino ai 48 gradi, soprattutto al Sud e nelle isole. Le aree interne della Sardegna e della Sicilia, la Puglia centro-settentrionale, le zone interne della Basilicata e della Campania e il cosentino sono le regioni dove si prevedono i picchi di calore più alti. L’allarme “rosso” per l’ondata di calore senza precedenti in molte delle più famose cittàne, si è addirittura guadagnato la prima pagina su alcune tra le principali testate del mondo. Il Times, addirittura, titola “Rome, the Infernal City”.(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma L'articolo proviene da Ildenaro.it.

