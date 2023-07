Elisa Roveda | il padre della donna che ha strangolato il figlio | «Da un mese non era più lei | non la lasciavamo mai da sola»

(Di sabato 15 luglio 2023) Ildi, ladi Voghera arrestata per aver ucciso ildi meno di un anno, ha subito pensato a sua figlia dopo aver sentito la notizia in tv. L'uomo, Marcoha...

Il nonno: 'Da un mese mia figlia non era più lei' Marco, padre di, racconta che, una volta appresa la notizia in tv, ha subito pensato alla figlia. 'Mai si poteva immaginare che potesse ..." Mia figlia non voleva rimanere da sola. Non si poteva lasciarla da sola ". Non si dà pace Marco, il papà di, la mamma di Voghera che ieri mattina ha strangolato il figlioletto di una anno , Luca. Nella serata di venerdì 14 luglio, su disposizione del pm della procura di Pavia, Fabio Napoleone, ...Una vicina ha detto chele aveva rivelato di essere 'un po' depressa, un po' in depressione. Ma sembrava stare bene. Era 5 anni che volevano questo bambino. È una bravissima ragazza, bravissima.

Il padre di Elisa Roveda, la donna di Voghera arrestata per aver ucciso il figlio di meno di un anno, ha subito pensato a sua figlia dopo aver sentito la notizia in tv. L'uomo, Marco Roveda ...Emergono nuovi dettagli sul caso di infanticidio avvenuto a Voghera, in provincia di Pavia, dove Elisa Roveda, 44 anni, ha strangolato il figlio Luca di appena un anno. La donna soffriva di ...