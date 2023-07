Elenchi aggiuntivi GPS | i due motivi per cui si è esclusi + un caso particolare di inserimento illegittimo in prima fascia

(Di sabato 15 luglio 2023)allaGPS, validi per l'anno scolastico 2023/24. Utili per le supplenze e, relativamente ai posti di sostegno, anche alle assunzioni finalizzate al ruolo. Le domande disono state presentate entro lo scorso 27 aprile e le riserve per chi era in attesa di conseguire abilitazione e/o specializzazione, entro lo scorso 4 luglio per titolo acquisito entro il 30 giugno. L'articolo .

... si articoleranno in una fase ordinaria e un'eventuale fase straordinaria: immissioni in ruolo ordinarie ; assunzioni straordinaria da GPS sostegno prima fascia e relativi, ...112 del 6 maggio 2022 sono stati creati glialla prima fascia per aspiranti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno entro il 30 giugno 2023. Le esclusioni dagli ...I docenti iscritti nella prima fascia GPS e negli, qualora dovessero rientrare nel numero dei candidati con contratto a tempo determinato in previsione di accedere al ruolo , dovranno sostenere il percorso annuale di formazione e ...

Assunzioni straordinarie GPS sostegno ed elenchi aggiuntivi 2023/24, chi può partecipare. RISPOSTE AI QUESITI Orizzonte Scuola

Come sappiamo, dopo lunghi mesi di trattative ieri, 14 luglio, si è giunti alla firma del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca valido per il triennio 2019/2 ...Un docente, assunto da GPS sostegno I fascia nella secondaria di primo grado ai fini dell’immissione in ruolo, può sciogliere la riserva per inserimento a pieno titolo negli elenchi aggiuntivi alle ...