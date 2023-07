Invece, diretto da Peter Sohn ( The good dinosaur ), è scandalosamente banale. Guardandolo si ha l'impressione che Sohn abbia basato l'intero film sulla propria esperienza di figlio di ...in Italia, malissimo negli USA. Il film incassa nel nostro paese altri 271mila euro e allunga sui concorrenti. Record negativo negli States: è il peggiore titolo Pixar distribuito ...Invece, diretto da Peter Sohn ( The good dinosaur ), è scandalosamente banale. Guardandolo si ha l'impressione che Sohn abbia basato l'intero film sulla propria esperienza di figlio di ...

Elemental accelera la caduta libera della Pixar - Eileen Jones Internazionale