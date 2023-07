(Di sabato 15 luglio 2023) Nelle ultime ore di calciomercato è arrivata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’indiscrezione di mercato è su un ex calciatore del Napoli, molto amato dai tifosi partenopei. Stiamo parlando dell’attaccanteche negli ultimi anni ha cambiato diverse maglie. Il centroavanti uruguaiano lascerà l’Europa per giocare, non in Arabia, ma L'articolo

rischia di avviare i trattati di guerra con il Valencia . Questo è quello che si deduce dal quotidiano spagnolo AS, che parla di come l'attaccante al momento non si riesca a liberare ...Il Matador è fuori dal progetto tecnico degli spagnoli VALENCIA (SPAGNA) - Il futuro disarà lontano da Valencia. L'attaccante uruguaiano ex Palermo e Napoli non rientra nei piani del club spagnolo e pertanto questa estate con tutta probabilità troverà una nuova ...Notizie calcio . A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci , ex procuratore di. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. Come giudica l'arrivo di risorse dall'Arabia Saudita nel calcio europeo "Siamo alle comiche. Trovo tutto ...

Edinson Cavani vicino al Boca Juniors DailyNews 24

Il Matador è fuori dal progetto tecnico degli spagnoli VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il futuro di Edinson Cavani sarà lontano da Valencia.Il futuro di Edinson Cavani sarà lontano da Valencia. L'attaccante uruguaiano ex Palermo e Napoli non rientra nei piani del club spagnolo e pertanto ...