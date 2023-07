Ecomusei | conferenza stampa di Valeria Ciarambino in Consiglio regionale

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 luglio 2023) Leggen.13 “Riconoscimento e Promozione deglidella Campania”: partecipazione, opportunità per i territori e prospettive. Questi i temi dellaindetta da, quale prima firmataria della norma approvata daldella Campania, in programma martedì 18 luglio 2023 alle ore 10,30 presso il salone Nassiriya. Oltre alla Vicepresidente delche illustrerà i contenuti della legge recentemente approvata, parteciperanno i rappresentanti dei novegià istituiti in Campania, che racconteranno le esperienze in corso e le progettualità future. L'articolo proviene da Ildenaro.it.