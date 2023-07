Eccezionale ondata di caldo sull' Italia | rischio temperature anche oltre i 48 gradi Bollino rosso in 15 città

(Di sabato 15 luglio 2023) Guarda le previsioni Meteo di Tiscalirecord La temperatura prevista alla quota di 1500m circa sarebbe da record per il periodo. Questo comporterebbemolto elevate al suolo, ...

Unadi caldo si sta abbattendo sull'Italia . Nel weekend il passaggio di testimone tra anticicloni con l'arrivo dell'ancora più caldo anticiclone sub - tropicale porterà a picchi anche ...L'di caldo africano (la terza di questa estate) in arrivo da domenica saràe rischia di frantumare alcuni record storici, come ad esempio quello di Roma. La capitale nel giugno del ...Intanto continua l'esodo estivo tra unadi maltempo al nord e un caldoal centrosud.

Meteo. 16-20 Luglio, in arrivo eccezionale ondata di caldo. Cosa c'è da sapere 3bmeteo

BERGAMO - Francesco Nucera di 3bmeteo.com: "un'eccezionale ondata di caldo africano è attesa nella nuova settimana, a rischio record di caldo in particolar modo al Centro Sud." ONDATA DI CALDO RECORD, ...