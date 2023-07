È in arrivo una nuova sanatoria per le case al mare

(Di sabato 15 luglio 2023) Torna a far parlare lasullealin Sicilia. Non c'è un numero definito, ma al momento si parla tra i 200 e i 250 mila immobili. Attenzione però. Non si tratta diregolari. Queste sono immobili abusivi, costruiti sull'isola prima del 1983, entro i 150 metri dal. E...

Manca solo l'ufficialità per l'dell'ex assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato , tra le file di Azione. D'... Adesso, a meno di cambi di scenario, per lui inizianuova ...... in programma sul circuito cittadino dell'Eur : ecco i risultati, l'ordine die la ... Gara caratterizzata da uno spaventoso incidente al nono giro, che comporta un'immediata bandiera rossa e...Tempo fa si vociferava dell'di due entry level : un crossover eberlina, dunque sembra probabile che le auto in questione siano due. Le due auto inoltre saranno realizzate sunuova ...

Caldo, in arrivo una nuova ondata: picchi oltre i 45 gradi | Weekend da bollino rosso in autostrada TGCOM

La tragedia del Titan, il sottomarino imploso nelle acque dell'Oceano Atlantico, potrebbe diventare il tema cardine di una nuova serie tv.Prevista per sabato 15 luglio l'uscita su Raiplay del nuovo podcast in 4 puntate “Mario Paciolla. Tre anni senza verità”. Il podcast, nato da un'idea di Carla ...