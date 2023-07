La compagnia Cat People Film ridistribuisceil film in sala in versione restaurata in 4K, che ... È anche un film sulla fallibilità dello sguardo (con Hemmings,protagonista di Blow - Up di ...Stasera (ore 19) la prima amichevole della stagione: diretta sul sito ufficiale. Attesa per il modulo che ripresenterà Italiano. Occhi puntati su ...Enac hapubblicato l'elenco dei voli garantiti. Invitiamo i passeggeri a consultarlo, ma non ... il nostro consiglio è quello di attivarsi fin daper chiedere chiarimenti alla compagnia sul ...

E' già ora di calcio giocato Test viola con la Primavera Quotidiano Sportivo