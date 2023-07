Dramma Per Elisabetta Canalis | La Figlia Skyler in Serio Pericolo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di sabato 15 luglio 2023) Attimi di sgomento per, paura per la: ha temuto il peggio quando lei ha… #, nota showgirl, ha vissuto un’esperienza angosciante. Suaè stata in pericolo di vita. Per fortuna, la madre ha prontamente reagito, prevenendo una tragedia. Durante il podcast “Mamma Dilettante”, condotto da Diletta Leotta,ha condiviso un episodiotico. Mentre suamangiava una mela, ha iniziato a soffocare. Con freddezza,ha eseguito la manovra di Heimlich, un intervento d’emergenza per soffocamento.aveva smesso di respirare durante un ...