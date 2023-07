Dov' era? Si è svegliato? Cosa fa?! | Landini perde il controllo | urla e delirio contro Salvini in tv | Video

(Di sabato 15 luglio 2023) Maurizioospite a In Onda su La7 nella puntata del 13 luglio attacca il ministro delle Infrastrutture Matteoche ha dimezzato lo sciopero dei treni indetto dai sindacati: "Si èoggi? In questi due mesi dov'? Disi è occupato? Non ha salvato nulla", tuona il leader della Cgil. "Lo sapeva da due mesi che c'questo problema edstato convocato lo sciopero, non lo fai sette ore prima", prosegue. "Nonuno sciopero selvaggio", sottolinea ancora. "La commissione di garanzia non ha detto niente. Abbiamo rispettato le norme. Eha fatto solo casino. Lui da ministro sapeva tutto". Qui l'intervento di Maurizioa In Onda Ma ...

La modella e influencer , che due giorni prima di accusare il malore aveva presenziato ai Martín Fierro Awards ,stata premiata per il suo ruolo nel programma 'Quién es la Máscara' di Telefe, ...Lo stalker è morto all'ospedale di Padova,giunto in condizioni disperate. Il militare travolto dal furgone, un 40enne, ha riportato gravi lesioni e fratture alle gambe. E anch'egli ...È morto nel pomeriggio all'ospedale di Padova,giunto in condizioni disperate, l'uomo, uno stalker, che pomeriggio aveva investito un carabiniere con il proprio furgone, venendo poi raggiunto da quattro colpi di pistola sparati da un ...

Caso Emanuela Orlandi: dov'era lo zio quel giorno | TG LA7 TGLA7

Una palazzina di tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata a Milano. L'edificio, in via Amatore Sciesa, secondo le prime informazioni, era probabilmente disabitato. (ANSA ...L’edificio è in via Amatore Sciesa, zona Porta Romana. Vigili del fuoco al lavoro con i cani molecolari per esludere la presenza di persone sotto le macerie ...