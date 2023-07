Dolce al latte? Ecco la torta perfetta | golosa | soffice e pure dietetica Solo 180 Kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 15 luglio 2023) La ricetta che vi proponiamo oggi è a basso contenuto calorico, si tratta di unalche potrete gustare in qualsiasi momento della giornata, accompagnato da una tazza di caffè o the o anche come colazione inzuppata nel cappuccino o caffè. Adatta anche chi è a stretto regime alimentare per dimagrire, in quanto ha pochissime calorie per porzione. Di seguito troverete tutte le istruzioni dettagliate per la sua preparazione e l’elenco dei prodotti che dovrete comprare per realizzarla. Ingredienti 240 gr di farina per tutti gli usi 1 cucchiaino di aceto di mele (opzionale) 180 gr di2 uova 75 gr di dolcificante stevia (opin alternativa 150 gr di zucchero normale) 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 50 gr di burro op40 ml di olio 16 gr di lievito in ...