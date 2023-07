Djokovic - Alcaraz pronostico | Wimbledon | Over 41 5 a 1 95

Le quote diPrima della partita al Roland Garros, i due si erano trovati contro una sola volta e sempre sulla terra, a Madrid nel 2022: vinse lo spagnolo in tre set, al tie break ...è pronto ad affrontare nuovamente Carlosper il titolo dell'edizione 2023, che sarebbe per lui l'ottavo complessivo a Londra (eguaglierebbe i trofei conquistati da Roger Federer). ...La finale della 136 edizione del Championships sarà tra Nolee l'altro "replicante" seppure di ben sedici anni già giovane che è il giovanotto di Murcia che si chiama Carlitos. Il ...

Lo spagnolo gioca magnificamente i primi due set, meno bene il terzo ma basta per eliminare il russo. Prima finale a Wimbledon, ora Djokovic. Dopo il 3-0… Leggi ...I due protagonisti della finale di Wimbledon saranno Alcaraz e Djokovic, rispettivamente numeri uno e due del mondo: info partita e pronostico ...