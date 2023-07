Diritti tv | la Serie A pensa di confermare l’accordo con Dazn e affiancarlo ad un mini canale di Lega

(Di sabato 15 luglio 2023) LaA è ancora alle prese con l’assegnazione deitv. Per quelli del campionato, proseguiranno le trattative con i broadcaster, mentre per quelli di Coppa Italia e Supercoppa laha rifiutato le uniche due offerte pervenute, quelle di Rai e Mediaset. Calcio e Finanza scrive che tra le ipotesi sul tavolo in merito all’assegnazione deitv del campionato spunta anche quella di undiridotto che possa trasmettere 2 o 3 partite a giornata. “Nei prossimi giorni, dallaarriverà l’indicazioni alle tre emittenti rimaste in corsa di consegnare le offerte definitive per trasmettere laA dal 2024 in avanti. Niente nuovo giro di trattative private, quindi, ma una richiesta di presentare una ...

Per quanto riguarda iaudiovisivi domestici del Campionato diA, i Club torneranno a riunirsi entro la fine del mese di luglio per proseguire le valutazioni all`esito delle trattative ......Posted on 17 Dicembre 2022 14 Dicembre 2022 Author Redazione Sulla Gazzetta Ufficiale - IV... nella settimana della Giornata internazionale deidella donna, si svolgerà il convegno "La ...... come pure tutto ciò che riguarda la migrazione, l'aiuto allo sviluppo e iumani in ... Questaesplora i potenziali conflitti legati al consumo di acqua e le soluzioni per una migliore ...

Pirateria addio pezzotto, assist per i diritti tv serie A. E ora Sky-Dazn... Affaritaliani.it

Fumata nera anche per i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa Italiana: troppo basse le offerte di Mediaset e Rai Così come per i diritti tv della Serie A, ...Fuga dalla Serie A e di male in peggio l'asta per i diritti TV. Il calcio italiano rischia l'irrilevanza dopo l'illusione della rinascita.