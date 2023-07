Alla faccia deidelle donne. Ma lo spirito dell'associazione femminista emerge chiaramente ... "Lo stupratore non è malato ma figlio sano del. E in questo caso anche di un ...Misurare le vittime Una cosa che ilfa molto bene è cambiare le regole che stabilisce ... srotolare il metro per stabilire fino a che punto quel "no" era chiaro, o qualispettino in ...Se gli effetti delsulla psiche femminile risultano noti, grazie una riflessione sugli stereotipi dei movimenti femministi che sin dagli anni Settanta ha portato a narrazioni alternative ...

Diritti, patriarcato e liturgia: perché la Murgia sbaglia sul matrimonio ilGiornale.it

La maschilità ha imposto delle misure che non esistono davvero ma fanno da filtro per ogni cosa che accade. Lo si capisce anche dalle reazioni alla denuncia di una violenza o da una sentenza dopo un’a ...Rai Documentari propone la vicenda di un gruppo di uomini che mettono in crisi la cultura patriarcale e la propria. In onda stasera, giovedì 13 luglio: regia ...