Diretta conferenza Cataldi | segui le parole del centrocampista della Lazio LIVE

AURONZO DI CADORE - Ritiro numero 16 ad Auronzo di Cadore. Danilo Cataldi il primo a parlare instampa. Sono passati quattro giorni dall'inizio della preparazione estiva ed è tempo di primi bilanci. I biancocelesti domenica alle 18 giocheranno la prima amichevole (contro l'Auronzo). ...... attraverso cui hanno acquistato due aerosol che hanno donato alla Pediatria di Vercelli,... durante lastampa di presentazione - Il primo progetto riguarda il supporto psicologico ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Parla Pietro Ceccaroni . Il nuovo difensore del Palermo interviene instampa dal ritiro di Ronzone. ORE 12.50 - 'Il Venezia aveva espresso il desiderio di lasciarmi andare via. Ho avuto questa opportunità, è stata la mia prima scelta. Non vedevo l'ora di ...

LIVE Ritiro Palermo, Ceccaroni si presenta in conferenza stampa: segui la diretta Mediagol.it

Il regista è il primo a parlare dal ritiro di Auronzo di Cadore: fa il punto sui primi giorni di preparazione e non solo ...Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa per presentare la nuova stagione 23/24 Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa per presentar ...