Die Hard e la carriera action di Bruce Willis | tra alti e bassi

(Di sabato 15 luglio 2023) Il 15 luglio 1988 usciva nelle sale americane Trappola di cristallo di John McTiernan, il primo capitolo del franchise di Diee il film che consacrò come star del cinema un certo, a quel punto meglio noto come attore televisivo. Una crudele ironia della sorte vuole che il trentacinquesimo anniversario del debutto di John McClane abbia luogo nel 2023, l’anno in cui, il 31 marzo, è uscito Assassin, il lungometraggio con cuisi è congedato dal pubblico quasi esattamente un anno dopo l’annuncio del suo ritiro dalle scene per motivi di salute (l’attore, che al momento dell’annuncio aveva ben undici titoli in post-produzione, soffre di demenza frontotemporale). Lo stesso McTiernan, che era ospite del Neuchâtel International Fantastic Film Festival in Svizzera la settimana prima dell’anniversario e ha ...

La stiamo facendo sbrigativa, sia chiaro - gli anni '80 dell'action a stelle e strisce meriterebbero un dossier -, ma le prime immagini di, uscito nelle nostre sale come Trappola di ...Come nei primi due, leggendari, capitoli diinfatti, anche questo Detective Knight - Giorni di fuoco è ambientato proprio nel periodo natalizio, con tanto di cattivi che indossano ...

Adesso la lotta per sopravvivere si è fatta dura proprio per Bruce Willis, anima e corpo della pellicola di John McTiernan. Ma quella notte in cui, nella parte di John McClane, rimase intrappolato nel ...McTiernan racconta l'esperienza in prigione, tra vantaggi e (pochi) svantaggi, fino a generalizzare il discorso per criticare la legislazione americana.