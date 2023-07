(Di sabato 15 luglio 2023) Paura in un bar situato in via Dragonara. Il 32enne, un incensurato originario di, è stato fermato dopo un lungo inseguimento

Ingenti i danni subiti dalla struttura. Le fiamme hanno interessato i localie cucina. Necessario l'intervento dei Vigili del ...Ilè andato in parte distrutto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118 per quanto di loro competenza. Video del giorno "Youtuber filmano le auto distrutte": rissa ...Ingenti i danni subiti dalla struttura. Le fiamme hanno interessato i localie cucina. Necessario l'intervento dei Vigili del ...

Devasta un bar e tenta di investire i carabinieri: la follia a Bacoli ilGiornale.it

Paura in un bar situato in via Dragonara. Il 32enne, un incensurato originario di Bacoli, è stato fermato dopo un lungo inseguimento ...Superlavoro per rimuovere gli alberi caduti, a Pavullo alianti spazzati via. L’appello del presidente Braglia: "Servono risposte sui fondi" ...