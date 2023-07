Dessert sano con soli 3 ingredienti | senza cottura | ottimo per la dieta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 15 luglio 2023)con. Mangi e perdi peso! Ami le banane è ti piacerebbe creare unsfizioso? La ricetta che potrai leggere tra poco ha come ingrediente principale questo particolare efrutto. Credit foto Sfiziosa e super golosa il gusto di questo dolce semplicissimo non farà altro che stupirti.con. Mangi e perdi peso! Prima preparazione Gliche occorrono per la prima parte della preparazione sono: 300 gr di fiocchi d’avena Cannella in polvere 3 banane 30 gr di cacao dolcificante liquido q.b. In un frullatore versiamo le banane ...