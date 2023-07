Degerfors IF-Sirius sabato 15 luglio 2023 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 15 luglio 2023)IF esi incontrano in questa sfida inclusa nel programma della quindicesima giornata di Allsvenskanavendo gli stessi punti in classifica, ossia 14, anche se gli ospiti devono recuperare una partita. Il margine con la zona retrocessione è di soli quattro punti dunque c’è poco da scherzare per entrambe. Ilè InfoBetting: Scommesse Sportive e