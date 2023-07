(Di sabato 15 luglio 2023) Pd troppo diviso e così non va bene. "Se vogliamo un Paese unito dobbiamo essere uniti innanzitutto noi, altrimenti non siamo credibili. Purtroppo qui oggi non ho visto tutto il, quindi mi ...

"E' un'assenza che pesa - ha aggiunto- e non possiamo far finta che non ci sia. L'assenza c'è e va superata, l'impegno di tutti dev'essere di superarlo ma credo che il Pd saprà trovare, come ..."E' un'assenza che pesa - ha aggiunto- e non possiamo far finta che non ci sia. L'assenza c'è e va superata, l'impegno di tutti dev'essere di superarlo ma credo che il Pd saprà trovare, come ...

Decaro scuote il Pd e tuona contro le divisioni del partito Globalist.it

Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, parlando a Napoli a margine dell'iniziativa organizzata dal Pd sul tema dell'autonomia differenziata, ...