De Laurentiis firma autografi a Dimaro | guardate la reazione quando vede una maglia non originale VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 luglio 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, mentre stavando alcune maglie e un paio di palloni ai tifosi azzurri a, nota una divisa non ufficiale. Il ritiro del Napoli aè ufficialmente iniziato: moltissimi tifosi sono accorsi in Trentino-Alto Adige per assistere alla preparazione dei Campioni d’Italia. In Val di sole è presente anche il numero uno azzurro Aurelio Deche, come sempre, ha deciso di stare vicino alla squadra. I primi giorni di lavoro per il gruppo con il nuovo allenatore Rudi Garcia stanno procedendo (qui la diretta degli allenamenti svolti nella giornata odierna) e i tifosi sono molti contenti di poter rimanere a contatto così vicino con i loro beniamini. Dema poi nota una ...