De Laurentiis e Lozano a colloquio | è successo tutto a fine allenamento – VIDEO

(Di sabato 15 luglio 2023) Primotra Hirvinge il patron Dein quel di Dimaro-Folgarida al termine della prima sgambata. Hirvingprosegue il proprio recupero: il Chucky a seguito dell’infortunio subito contro la Fiorentina, ha iniziato il ritiro di Dimaro-Folgarida allenandosi a parte. Il faccia a faccia con ADL Futuroda definire per lui, come dichiarato dallo stesso patron De: il contratto in scadenza rappresenta attualmente un ostacolo, limite superabile attraverso un prolungamento contrattuale o una eventuale cessione. Fondamentali i dialoghi e colloqui con l’ex PSV e i suoi agenti nelle prossime settimane, quest’ultimi si confronteranno con Rudi Garcia e la dirigenza optando per la scelta migliore. Hirvinge Aurelio De ...

Si ferma a chiacchierare un po' con madame Jacqueline, la signora De, e poi con il ... Per non parlare delle situazioni di Osimhen e poi Zielinski e, entrambi con il contratto in ...Attaccanti: Ambrosino, Cioffi, D'Agostino, Marranzino,, Politano, Zerbin. Mancano all'... A chiamarlo fu proprio Dedue estati fa a Dimaro - Folgarida. I tifosi azzurri sono in attesa ...Assicura che Del'ha scelto per i risultati conseguiti: il campionato vinto in Francia ... A questo punto, il Napoli avrebbe bisogno di un esterno destro più incisivo die Politano ...

Faccia a faccia De Laurentiis-Lozano, colloquio fitto a fine ... CalcioNapoli24

Aurelio De Laurentiis considera ai titoli di cosa l'avventura napoletana di Hirving Lozano, in scadenza di contratto tra un anno.La società in cui milita Carlos Vela starebbe valutando una potenziale offerta per il Chucky, oggi impegnato in Trentino per il ritiro.