Ddl antipirateria | approvata la legge contro il “pezzotto”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 15 luglio 2023) Il Senato ha approvato con 140 voti favorevoli, all’unanimità, il Ddlper contrastare la diffusione illecita di opere audiovisive e proteggere il diritto d’autore. Arriva la nuovail ‘’ che è stata particolarmente attesa dal settore della musica, dell’editoria e dello sport. Lo streaming produce forme di pirateria sempre in aumento con milioni di euro di danni allo Stato e la violazione dei diritti d’autore. Per contrastare questo fenomeno oggi è stato finalmente approvato il Ddl. Attraverso questo nuovo provvedimento l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Agcom avrà più potere per poter intervenire in maniera più tempestiva in caso di contenuti illeciti in streaming. E lanon sarà applicata solo a chi diffonde i ...