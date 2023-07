Davigo a La7 | “Riforma concorso esterno per mafia? Si inventano questioni senza motivo perché c’entrano persone che contano”

(Di sabato 15 luglio 2023) “Secondo Nordio va rimodulato ilin associazione mafiosa? No,c’è l’art.110 del codice penale che stabilisce che chiunque concorre in un reato ne risponde. Il problema semplicemente è che, siccome nelin associazione mafiosa spesso finiscono sotto processoche, allora siche altrimenti non avrebberodi esistere“. Così a In Onda Estate (La7) il magistrato Piercamillocommenta le parole pronunciate dal ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine dell’evento La Giustizia in Piazza, a Roma (“Ilnon esiste come reato. È una creazione giurisprudenziale. I giudici ...

.it - Duro scontro venerdì sera fra l' ex magistrato Piercamilloe il giornalista Francesco Specchia . Il tema è il conflitto fra magistratura e politica che agita la scena pubblica in ...... così la conduttrice Marianna Aprile ha introdotto l'argomento della discussione a In onda, il programma di. Piercamilloè subito intervenuto: 'Il problema italiano è che manca qualunque ......dire lo diro' nei motivi di appello" ha detto a In Onda l'ex consigliere del Csm Piercamillo.it - "Ricordo solo che per cinque mesi alla procura di Milano non sono state fatte le ...

Davigo a La7: “Riforma concorso esterno per mafia Si inventano questioni senza motivo perché… Il Fatto Quotidiano

Duro scontro venerdì sera fra l' ex magistrato Piercamillo Davigo e il giornalista Francesco Specchia. Il tema è il conflitto fra magistratura e politica che agita la scena pubblica in queste ...Sta facendo discutere la proposta di Carlo Nordio sulla possibile rimodulazione del reato di concorso esterno, ritenuto labile e ...