Dalle 10 lo sciopero negli aeroporti | dura fino alle 18

(Di sabato 15 luglio 2023) Inizia10 e durerà18 lodel personale di terra, servizi di handling e check - in. Sarebbero 250.000 - secondo il Codacons - i passeggeri che rischiano di ...

Inizia alle 10 e durerà fino alle 18 lodel personale di terra negli aeroporti, servizi di handling e check - in. Sarebbero 250.000 - secondo il Codacons - i passeggeri che rischiano di rimanere a terra e 1.000 i voli a rischio ...Quest'ultimo, infatti, aveva stabilito una precettazione15 di giovedì che, almeno per mezza giornata, ha consentito di salvare il salvabile a fronte di unodel personale dei treni che ......ha portato finora alla cancellazione di circa mille voli Giornata da bollino nero negli aeroporti da Nord a Sud quella di sabato 15 luglio con lodel personale di terra per otto ore....

Sciopero aerei oggi 15 luglio 2023, orari e voli garantiti: trasporto a ... Fanpage.it

Dopo i forti disagi di ieri per lo sciopero dei treni, si prepara quello del personale di terra degli aeroporti che domani 15 luglio incrocerà le braccia per otto ore dalle 10 alle 18.Inizia alle 10 e durerà fino alle 18 lo sciopero del personale di terra negli aeroporti, servizi di handling e check-in. Sarebbero 250.000 - secondo il Codacons - i passeggeri che rischiano ...