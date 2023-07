Dalla tote in canvas e pelle alla rafia a righe multicolor | fino alla oversize bag di paglia

Leggi su amica

(Di sabato 15 luglio 2023) È arrivato il momento di informarsi su quali siano le borse da mare 2023 da non perdere. Con le vacanze sempre più vicine e i saldi ancora in corso, infatti, questo è il momento giusto per decidere quale sarà il modello prediletto. Orientarsi tra le innumerevoli proposte in boutique e online non è facile. Ma a uno sguardo un po’ più attento le tendenze più forti appaiono subito chiare. Niente colpi di testa. In spiaggia è facile cadere nella tentazione di lasciarsi andare a tinte accese, pvc e plastica. Invece il trend imperante sembra andare in tutt’altra direzione. Ovvero verso materiali naturali, forme classiche e dettagli eleganti. Senza rinunciare a un piccolo tocco di colore. Perché anche in spiaggia è importante mantenere un certo stile. Ecco quindi i 3 modelli top per essere chic anche sotto l’ombrellone. Grande, intrecciata e griffata Non è certamente una novità assoluta ma la ...