Dal film di Barbie a Google Bard | quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 15 luglio 2023) Lo scorso 12 luglio Napoli si è svegliata avvolta da una coltre di fumo. All'alba è andata in fumo l'installazione di arte contemporanea realizzata da Michelangelo Pistoletto che era stata inaugurata il 28 giugno in piazza Municipio. Il responsabile sarebbe un 324enne senza fissa dimora. In occasione dello Stupinigi Sonik Park, alle porte di Torino, si è invece tenuto il concerto dei Placebo. La band britannica ha fatto molto discutere dopo che il cantante Brian Molko ha insultato al microfono un politico italiano. Il frontman è stato segnalato alla Procura. Novità da Mountain View. Da questaè disponibile anche in Italia il servizio di intelligenza artificiale di. Il servizio di AI di tipo generativo è in grado di rispondere alle domande degli utenti in arabo, cinese, tedesco, spagnolo e ora anche in italiano. Il cinema è ...