Dagli anni Cinquanta Barbie non ha mai smesso di ispirarci Il suo segreto? Guardaroba perfetto e carriere invidiabili Merito di storie e persone tutte da scoprire

Leggi su iodonna

(Di sabato 15 luglio 2023) Era il 1959 quando Pierre Cardin, con una collezione in vendita ai grandi magazzini Printemps di Parigi, lanciava quella “moda pronta” divenuta mondialmente celebre come prêt-à-porter. Decine di sarte eccellenti fino a quel momento avevano lavorato su capi realizzati solo e rigorosamente su misura: e così per tante clienti l’abito inteso come oggetto di couture iniziò a cambiare. Per molte, ma non per. «Il mondo ha finito il rosa»: il film “” ha usatole scorte ...