Da Onana a Lukaku | il vero top player dell’Inter è Beppe Marotta

(Di sabato 15 luglio 2023) Molto spesso si parla di topriferendosi a quei calciatori di altissimo livello che per doti tecniche, carisma e dna, sono in grado di fare la differenza all’interno dei propri club, prendendoli all’occorrenza per mano e guidandoli verso risultati importanti. A nostro avviso però si parla ancora troppo poco di quei “top” che non scendono sul rettangolo di gioco ma che hanno un ruolo sempre più rilevante all’interno delle società di calcio; ci riferiamo ai direttori sportivi e più in generale a quelle figure che hanno la responsabilità di gestire le strategie di mercato dei club. La loro centralità è diretta conseguenza della cresciuta complessità del loro lavoro – soprattutto in Italia – in cui si trovano a dover trovare una quadra tra esigenze di bilancio ed obiettivi sportivi apparentemente inconciliabili. Il direttore sportivo ideale, ...