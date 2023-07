Da europeista a sovranista è un attimo. Meloni premier con tante… Vox

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 15 luglio 2023) Matteo Salvini era solito cambiarsi le felpe. A Milano indossava quella verde con la scritta Lombardia ma nello stesso giorno era capace di farsi fotografare a Napoli con il modello che recitava Campania. Qualcuno deve averlo convinto che il locale restasse nascosto oppure il segretario della Lega non ha mai pensato all’effetto straniante che produce un leader per tutte le occasioni. Poi è arrivata la maglietta con il faccione di Putin a ricordargli le sue giravolte e il ministro alle Infrastrutture ha smesso, arrendendosi a un vestiario per tutte le regioni. La presidente del Consiglio Giorgiaha inaugurato invece un cambio di facce, al posto delle felpe, che indossa in base alla platea che ha di fronte. Non si tratta di naturale resilienza:riesce a dire tutto e il suo contrario nei toni, nei modi e nei contenuti nel giro di qualche ...