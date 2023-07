(Di sabato 15 luglio 2023)stende tutti: fisico da impazzire per la compagna del centrocampista scorzzese che potrebbe sbarcare inA. Il calciomercato è ormai entrato nel vivo. Tutti i club si stanno muovendo per rinforzare la rosa a loro disposizione e giorno dopo giorno arrivano sempre nuove voci di mercato. A farla da padrone, fino a questo momento, è stata l’Arabia Saudita. Il campionato arabo, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo dal Manchester United lo scorso gennaio, ha continuato a far crescere il suo mercato. Gli arabi, infatti, sono riusciti ad accaparrarsi fenomeni assoluti come Karim Benzema, pallone d’oro in carica. A differenza di Cina e Stati Uniti, che negli ultimi anni avevano attratto solo giocatori indirizzati sul viale del ritiro, l’Arabia Saudita è riuscita a portare in patria anche giocatori nel pieno della loro carriera ...

E mette in mostra oltre alledavvero, anche un colore pazzesco degli occhi che si abbinano in tutto e per tutto a quello che è il colore del suo outfit. Una dea, tant'è che come al ...... sarà ancora possibile utilizzarla Il Pnrr vietava di operare in situazionidal punto ... sarebbe stato dimezzato, con il rischio di dover camminare per strada, in una via piena di...Nina è assolutamente meravigliosa e le suehanno mandato il web in delirio. Possiamo dire che Félix è proprio un ragazzo fortunato.

Curve pericolose in Serie A: Lady McTominay incanta il web Rompipallone

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Show social per Andrea Delogu: la conduttrice tv è incontenibile e le sue curve pericolose mandano i fan in estasi.